В Украине возможно возникновение лесных пожаров. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, 8 апреля чрезвычайный уровень пожарной опасности будет сохраняться в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Винницкой областях. 9-10 апреля опасность распространится на восточные, центральные (кроме Черкасской) и Херсонскую области, а 10 апреля к ним присоединятся Ивано-Франковская и Черновицкая области.
Погода 8 апреля - прогноз по Украине
Сегодня, по данным синоптиков, в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по всей территории страны ночью установится на уровне +18°...+23°.
На Киевщине сегодня также ожидается сухая погода с небольшой облачностью. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области днем будет в пределах +18°...+23°, а в Киеве столбики термометров покажут +21°...+23°.
Аномальное тепло в Украине - прогноз климатолога
Апрель в Украине ожидается на 2-4 градуса теплее климатической нормы.
"Наиболее аномальной может быть погода с 8 апреля. Эту неделю ожидаются самые большие аномалии температуры воздуха", - сообщила климатолог Вера Балабух.
Эксперт также прогнозирует, что и май 2024 года в Украине будет теплым, но не настолько, как апрель.