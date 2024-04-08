В ряде областей объявлено предупреждение о пожарной опасности.

В Украине возможно возникновение лесных пожаров. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, 8 апреля чрезвычайный уровень пожарной опасности будет сохраняться в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Винницкой областях. 9-10 апреля опасность распространится на восточные, центральные (кроме Черкасской) и Херсонскую области, а 10 апреля к ним присоединятся Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Погода 8 апреля - прогноз по Украине

Сегодня, по данным синоптиков, в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.

Видео дня

Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по всей территории страны ночью установится на уровне +18°...+23°.

На Киевщине сегодня также ожидается сухая погода с небольшой облачностью. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области днем будет в пределах +18°...+23°, а в Киеве столбики термометров покажут +21°...+23°.

Аномальное тепло в Украине - прогноз климатолога

Апрель в Украине ожидается на 2-4 градуса теплее климатической нормы.

"Наиболее аномальной может быть погода с 8 апреля. Эту неделю ожидаются самые большие аномалии температуры воздуха", - сообщила климатолог Вера Балабух.

Эксперт также прогнозирует, что и май 2024 года в Украине будет теплым, но не настолько, как апрель.

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