Существенных осадков до конца недели не ожидается.

До конца недели в Украине будет очень теплая и преимущественно сухая погода без существенных осадков. Кое-где температура днем будет повышаться до +15°...+18° и даже до +20°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 6 марта

В четверг погоду в Украине будет определять гребень высокого давления с запада, поэтому ожидается переменная облачность, без осадков.

"Только ночью в северных и восточных областях местами возможен небольшой кратковременный дождь", - отмечает синоптик.

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Ночью будет 0...+5 °С, днем +9...+14 °С, а в южных, западных и местами центральных областях потеплеет до +15...+18 °С.

Погода 7 марта

В пятницу, по словам Кибальчича, по всей Украине ожидается солнечная погода без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Скорость ветра 5 - 10 м/с.

"Температура воздуха ночью +1...+6 °С, днем +12...+17 °С, в Одесской области местами до +20 °С", - прогнозирует Кибальчич.

Погода 8 марта

В субботу по всей Украине продолжится период сухой и теплой погоды. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Ночью +1...+6 °С, днем по всей стране +12...+17 °С.

Погода 9 марта

В конце недели в Украине, как и раньше, ожидается сухая погода, без осадков и с малооблачным небом. Ночью будет +1...+6 °С, днем +11...+16 °С, а в северных и восточных областях +6...+11 °С.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что потепление в Украине временное. По ее словам, у нас еще будет похолодание, мокрый снег и снежная каша под ногами.

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