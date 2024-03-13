До конца недели в Украине местами будет идти дождь.

До конца текущей недели в Украине будут осадки. В четверг, 14 марта, местами еще будет снежить, а затем ожидаются дожди и туманы. В то же время температура постепенно будет повышаться. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, пишет meteoprog.

Погода 14 марта

В четверг, по данным синоптика, небольшой мокрый снег с дождем ожидается местами в западных и северных областях. В Крыму днем пройдет умеренный дождь. На дорогах западной половины страны местами будет наблюдаться гололедица. Температура воздуха ночью -1...+5°С, днем +3...+8°С, и только на юге местами воздух прогреется до +9...+12°С.

Погода 15 марта

Накануне выходных в восточных и южных областях пройдут небольшие, местами умеренные дожди. На остальной части страны уже будет без существенных осадков. В западных и северных областях местами туманы. Температура ночью 0...+6 °С, днем потеплеет до +6...+11 °С.

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Погода 16 марта

"В субботу, 16 марта, дождливая погода сохранится на Донбассе, в Приазовье и Крыму", - прогнозирует Игорь Кибальчич. Температура воздуха ночью 0...+6 °С, днем уже будет +8...+13 °С.

Погода 17 марта

В воскресенье на большей части территории страны пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и утром местами туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+7 °С, днем +8...+13 °С.

Будут ли еще холода в марте - ответ синоптика

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха не исключает еще холодной погоды в марте. По ее данным, февраль в Украине был теплым, а март - переходный месяц, который может подбросить сюрпризы.

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