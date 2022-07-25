Сегодня на Левобережье Украины ожидаются дожди.

Сегодня, 25 июля, часть Украины накроют дожди. Осадки сконцентрируются на Левобережье страны. Местами дожди будут сильными и в сопровождении грозы. Тепло распределится неравномерно. На севере, северо-востоке, а также в днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму будет до +25°. На остальной территории воздух прогреется до +26°...+30°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +25°, легкий дождь.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +28°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.

В Тернополе 25 июля ночью будет +15°, днем +26°, небольшая облачность.

В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +30°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +14°...+30°, небольшая облачность.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°.

В Виннице сегодня будет +11°...+26°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +14°, днем +26°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +26°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+22°, гроза.

В Одессе 25 июля - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +30°.

В Херсоне в понедельник ночью +19°, днем +30°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах температура воздуха составит +17°...+21°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +22°, сильный дождь.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +25°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +15°...+25°, сильный дождь.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +16°, днем +26°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +17°, днем +28°.

Народные приметы на 25 июля

25 июля - на Прокла. На Прокла над лесом туман - к дождю.

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