В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге температура до +23° (карта)
Дожди ожидаются на юге и востоке Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 20 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +23°.
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Погода в Украине. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +6°, днем до +21°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +10°, днем до +23°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +3°, днем до +19°.
В северных областях переменная облачность. Температура ночью до +3°, днем до +17°. В центре без осадков, температура ночью до +3°, днем до +20°.
Согласно народному прогнозу, 20 мая - Купальница. Крестьянский народ купал лошадей в реках. Помимо этого люди и сами окатывались холодной водой из водоемов.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +5°
- Днепр+19°... +6°
- Донецк+21°... +7°
- Житомир+16°... +4°
- Запорожье+20°... +9°
- Ивано-Франковск+18°... +7°
- Киев+16°... +5°
- Кропивницкий+19°... +7°
- Луганск+21°... +8°
- Луцк+15°... +4°
- Львов+15°... +3°
- Николаев+18°... +12°
- Одесса+21°... +12°
- Полтава+18°... +5°
- Ровно+15°... +3°
- Симферополь+24°... +11°
- Сумы+16°... +4°
- Тернополь+17°... +4°
- Харьков+18°... +5°
- Херсон+18°... +10°
- Хмельницкий+17°... +4°
- Черкассы+17°... +7°
- Чернигов+15°... +3°
- Черновцы+18°... +7°
Виргиния, США
+13°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+13 °
Влажность:59 %
Давление:760 мм
Ветер: 6.5 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:05:52
Закат20:20
Видимость:16 км
Фаза луны:
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