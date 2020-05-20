В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге температура до +23° (карта)

Дожди ожидаются на юге и востоке Украины.

В Украине сегодня местами пройдут дожди / фото: ua.depositphotos.com

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 20 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +23°.

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Погода в Украине. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +6°, днем до +21°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +10°, днем до +23°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +3°, днем до +19°.

В северных областях переменная облачность. Температура ночью до +3°, днем до +17°. В центре без осадков, температура ночью до +3°, днем до +20°.

УНИАН

Согласно народному прогнозу, 20 мая - Купальница. Крестьянский народ купал лошадей в реках. Помимо этого люди и сами окатывались холодной водой из водоемов.

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