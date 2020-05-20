В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге температура до +23° (карта)

08:00, 20 мая 2020
32
0

Дожди ожидаются на юге и востоке Украины.

В Украине сегодня местами пройдут дожди / фото: ua.depositphotos.com
В Украине сегодня местами пройдут дожди / фото: ua.depositphotos.com

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 20 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +23°.

"Тепла не видно": синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

Погода в Украине. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +6°, днем до +21°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +10°, днем до +23°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +3°, днем до +19°.

В северных областях переменная облачность. Температура ночью до +3°, днем до +17°. В центре без осадков, температура ночью до +3°, днем до +20°.

УНИАН
УНИАН

Согласно народному прогнозу, 20 мая - Купальница. Крестьянский народ купал лошадей в реках. Помимо этого люди и сами окатывались холодной водой из водоемов.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь
Читайте также
Лунный календарь на май 2020: благоприятные и неблагоприятные дни Лунный календарь на май 2020: благоприятные и неблагоприятные дни
Всеукраинская школа онлайн 20 мая - смотреть онлайн уроки для всех классов Всеукраинская школа онлайн 20 мая - смотреть онлайн уроки для всех классов
Гороскоп на воскресенье, 17 мая: что ждет сегодня Овнов, Дев, Скорпионов и другие знаки Зодиака Гороскоп на воскресенье, 17 мая: что ждет сегодня Овнов, Дев, Скорпионов и другие знаки Зодиака
Гороскоп на 13 мая: что ждет сегодня Овнов, Раков, Скорпионов и другие знаки Зодиака Гороскоп на 13 мая: что ждет сегодня Овнов, Раков, Скорпионов и другие знаки Зодиака
Астрологи назвали знаки Зодиака с самой мощной интуицией Астрологи назвали знаки Зодиака с самой мощной интуицией
"Не можем разойтись красиво": в деле о разводе звезды "Мажора" Прилучного с женой произошел новый поворот "Не можем разойтись красиво": в деле о разводе звезды "Мажора" Прилучного с женой произошел новый поворот
Звезду "Игры престолов" поймали на прогулке с округлившимся животом (фото) Звезду "Игры престолов" поймали на прогулке с округлившимся животом (фото)
Погода в Украине
Виргиния, США
+13°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
59 %
760 мм
6.5 м/с
3 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять