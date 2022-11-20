Осложнение погодных условий обусловлено приходом южного циклона.

В Михайлов день, 21-го ноября, в Украину придет южный циклон. Поэтому ожидаются дождь и мокрый снег, гололедица, гололед и порывистый ветер.

Об этом в своем Телеграмм-канале предупредила синоптик Наталья Диденко. На западе и востоке Украины в понедельник - преимущественно облачно, без особых осадков.

Также ожидаются температурные контрасты по стране - на западе и севере от -2°C до +2°C, в центральных областях +8...+14°C (в Винницкой области около нуля), в восточных областях +10...+18°C, на юге +15...+20°C.

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В Киеве 21 ноября вероятен и мокрый снег, и ледяной дождь, и дождь. Температура воздуха - около 0°C.

Синоптик добавила, что завтра действительно ожидаются сложные погодные условия. Кроме того, в понедельник Землю накроют магнитные бури:

"То есть погода - сложная. А еще и завтра прогнозируются магнитные бури".

Магнитные бури в ноябре

Как сообщалось, магнитная буря продлится четыре дня с 19 по 22 ноября. Солнечная активность 20 ноября будет высокой, в остальные дни буря будет слабой. Следующая и последняя в этом месяце слабая двухдневная буря ожидается 25 и 26 ноября.

Справка. Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также человеческое здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

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