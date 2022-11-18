Магнитная буря / фото ua.depositphotos.com

Во время повышенной солнечной активности наша звезда выбрасывает много энергии в атмосферу. На Земле в такие дни фиксируется магнитные бури. О таких явлениях заранее предупреждают работники солнечных лабораторий. В такие дни метеочувствительные люди могут отметить у себя ухудшение самочувствия.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда ближайшая магнитная буря

Магнитные бури в ноябре / фото УНИАН

Ближайшая магнитная буря продлится четыре дня с 19 по 22 ноября. Солнечная активность 20 ноября будет высокой, в остальные дни буря будет слабой. Следующая и последняя в этом месяце слабая двухдневная буря ожидается 25 и 26 ноября

Видео дня

Влияние магнитных бурь на здоровье

Некоторые люди совсем не ощущают влияния магнитных бурь, а другие с трудом могут встать с кровати в эти дни. Симптомы магнитных бурь у всех проявляются по-разному. Чаще всего метеозависмимые люди ощущают такие симптомы:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • тошнота и рвота;
  • повышенное или пониженное давление;
  • боль в мышцах и суставах;
  • слабость и утомляемость;
  • сонливость или бессонница;
  • нервозность и раздражительность;
  • обострение хронических заболеваний.

За несколько дней до начала бури и в её период врачи рекомендуют придерживаться несложных правил, чтобы чувствовать себя отменно.

  1. Ешьте больше сезонных овощей и фруктов, орехов и ягод.
  2. Ограничьте употребление жирной и острой еды, фастфуда, жареных продуктов.
  3. Регулярно проветривайте комнату даже в холодные дни для доступа свежего воздуха.
  4. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше гуляйте пешком.
  5. Постарайтесь меньше нервничать и исключить источники стресса.
  6. Пейте зеленый или травяной чай вместо кофе и алкоголя. 
  7. Ложитесь спать в одно и то же время.

Вас также могут заинтересовать новости: