Магнитная буря продолжительностью 4 дня накроет Землю во второй половине ноября.

Во время повышенной солнечной активности наша звезда выбрасывает много энергии в атмосферу. На Земле в такие дни фиксируется магнитные бури. О таких явлениях заранее предупреждают работники солнечных лабораторий. В такие дни метеочувствительные люди могут отметить у себя ухудшение самочувствия.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда ближайшая магнитная буря

Ближайшая магнитная буря продлится четыре дня с 19 по 22 ноября. Солнечная активность 20 ноября будет высокой, в остальные дни буря будет слабой. Следующая и последняя в этом месяце слабая двухдневная буря ожидается 25 и 26 ноября.

Видео дня

Влияние магнитных бурь на здоровье

Некоторые люди совсем не ощущают влияния магнитных бурь, а другие с трудом могут встать с кровати в эти дни. Симптомы магнитных бурь у всех проявляются по-разному. Чаще всего метеозависмимые люди ощущают такие симптомы:

головная боль;

головокружение;

тошнота и рвота;

повышенное или пониженное давление;

боль в мышцах и суставах;

слабость и утомляемость;

сонливость или бессонница;

нервозность и раздражительность;

обострение хронических заболеваний.

За несколько дней до начала бури и в её период врачи рекомендуют придерживаться несложных правил, чтобы чувствовать себя отменно.

Ешьте больше сезонных овощей и фруктов, орехов и ягод. Ограничьте употребление жирной и острой еды, фастфуда, жареных продуктов. Регулярно проветривайте комнату даже в холодные дни для доступа свежего воздуха. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше гуляйте пешком. Постарайтесь меньше нервничать и исключить источники стресса. Пейте зеленый или травяной чай вместо кофе и алкоголя. Ложитесь спать в одно и то же время.

Вас также могут заинтересовать новости: