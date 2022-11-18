Во время повышенной солнечной активности наша звезда выбрасывает много энергии в атмосферу. На Земле в такие дни фиксируется магнитные бури. О таких явлениях заранее предупреждают работники солнечных лабораторий. В такие дни метеочувствительные люди могут отметить у себя ухудшение самочувствия.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Когда ближайшая магнитная буря
Ближайшая магнитная буря продлится четыре дня с 19 по 22 ноября. Солнечная активность 20 ноября будет высокой, в остальные дни буря будет слабой. Следующая и последняя в этом месяце слабая двухдневная буря ожидается 25 и 26 ноября.
Влияние магнитных бурь на здоровье
Некоторые люди совсем не ощущают влияния магнитных бурь, а другие с трудом могут встать с кровати в эти дни. Симптомы магнитных бурь у всех проявляются по-разному. Чаще всего метеозависмимые люди ощущают такие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- тошнота и рвота;
- повышенное или пониженное давление;
- боль в мышцах и суставах;
- слабость и утомляемость;
- сонливость или бессонница;
- нервозность и раздражительность;
- обострение хронических заболеваний.
За несколько дней до начала бури и в её период врачи рекомендуют придерживаться несложных правил, чтобы чувствовать себя отменно.
- Ешьте больше сезонных овощей и фруктов, орехов и ягод.
- Ограничьте употребление жирной и острой еды, фастфуда, жареных продуктов.
- Регулярно проветривайте комнату даже в холодные дни для доступа свежего воздуха.
- Чаще бывайте на свежем воздухе и больше гуляйте пешком.
- Постарайтесь меньше нервничать и исключить источники стресса.
- Пейте зеленый или травяной чай вместо кофе и алкоголя.
- Ложитесь спать в одно и то же время.