Последний день года в Украине будет теплым, но есть неприятный нюанс.

Последний день старого года, 31 декабря, будет в Украине теплым и без осадков. Таким прогнозом поделилась в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"В течение дня температура воздуха +2...+5 градусов, в южной части +5...+10 градусов. Осадков завтра не будет, потому что практически вся континентальная Европа, включая, конечно, Украину, будет находиться под влиянием масштабной антициклонической области", - рассказала синоптик.

В Киеве 31-го декабря также ожидается погода без осадков, максимальная температура составит до +3 градусов.

Видео дня

В то же время синоптик предупредила о неприятном погодном нюансе.

"Характерной особенностью 31-го декабря и новогодних первых дней будет сильный ветер западных направлений", - отметила она.

Что касается погоды в новогоднюю ночь, то температура ожидается около нуля. В то же время в первый день Нового года потеплеет до +4...+9, а на юге до +6...+11 градусов.

"Осадков не предвидится и даже Новый год начнем с солнышком", - радует синоптик.

По прогнозу Диденко, 2 января погода будет еще теплее, а вот с 3-4 января в Украине ожидается похолодание.

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха прогнозирует, что 31 декабря и в новогоднюю ночь в северных и восточных областях, а также в Волынской, Ровенской, Полтавской и Днепропетровской области и на Киевщине ожидается мокрый снег.

В то же время "классическую" зиму, по ее словам, можно будет увидеть только в Карпатах, где ночью 2-7 градусов мороза, днем - около нуля и удержится снежный покров.

Вас также могут заинтересовать новости: