На среду, 24 мая, во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение. Об опасных метеорологических явлениях предупреждает Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, завтра на юге, востоке и еще в нескольких областях ожидаются грозы. Из-за этого объявлен I уровень опасности.
"24 мая днем в южных, восточных, Днепропетровской и Закарпатской областях грозы", - говорится в предупреждении.
Какая погода ждет украинцев в ближайшие дни - прогноз
По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Украине будет довольно мокрая погода. Дожди, местами с грозами, градом и шквалами, ожидаются в большинстве областей нашей страны. Только на западе сохранится преимущественно сухая погода.
В то же время температура останется прежней. В частности, по данным синоптиков, ночью столбики термометров будут показывать +11°...+16°, на pападе будет свежее, +6°...+12°. Днем по всей Украине воздух будет прогреваться до весенних показателей в +20°...+26°.
Ветер, по данным Укргидрометцентра, не будет сильным, но во время гроз возможны шквалы до 15-20 м/с.