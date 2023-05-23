Опасные метеорогические явления ожидаются завтра во многих областях нашей страны.

На среду, 24 мая, во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение. Об опасных метеорологических явлениях предупреждает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, завтра на юге, востоке и еще в нескольких областях ожидаются грозы. Из-за этого объявлен I уровень опасности.

"24 мая днем в южных, восточных, Днепропетровской и Закарпатской областях грозы", - говорится в предупреждении.

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Какая погода ждет украинцев в ближайшие дни - прогноз

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Украине будет довольно мокрая погода. Дожди, местами с грозами, градом и шквалами, ожидаются в большинстве областей нашей страны. Только на западе сохранится преимущественно сухая погода.

В то же время температура останется прежней. В частности, по данным синоптиков, ночью столбики термометров будут показывать +11°...+16°, на pападе будет свежее, +6°...+12°. Днем по всей Украине воздух будет прогреваться до весенних показателей в +20°...+26°.

Ветер, по данным Укргидрометцентра, не будет сильным, но во время гроз возможны шквалы до 15-20 м/с.

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