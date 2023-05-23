В ближайшие дни в большинстве областей Украины ожидаются дожди с грозами, только на западе страны будет преобладать сухая погода.

В ближайшие дни в большинстве областей Украины, кроме западных, ожидается неустойчивая погода. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, будут наблюдаться грозы, местами - с градом и шквалами. Однако осадки не повлияют на температуру - она останется без существенных изменений.

"По больше части территории Украины будет пролегать размытый атмосферный фронт, который повлечет кратковременные дожди, грозы, иногда даже град и шквалы", - пояснили синоптики.

Ветер ожидается восточный и северо-восточный, его скорость будет 3-10 м/с, но во время гроз возможны шквалы до 15-20 м/с.

Температура ночью составит 11-16°, только в западной части будет свежее, 6-12°. Днем по всей Украине столбики термометров будут показывать 20-26°.

По данным Укргидрометцентра, на Киевщине также будет преобладать неустойчивая погода.

В дневные часы ожидается развитие кучево-дождевых облаков, кратковременные дожди и местами грозы. Несмотря на осадки, температура в столице существенно не изменится: ночью ожидается +13..+15 градусов, а днем воздух будет прогреваться до комфортных показателей в +23..+25 градусов.

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