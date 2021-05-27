Погода в Украине на 28 мая: немного похолодает, часть страны зальют дожди (карта)

Осадки ожидаются на севере Украины, а также в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой областях и в Крыму.

Завтра в Украине ожидается по-весеннему теплая погода. В большинстве регионов днем столбики термометров покажут +24°...+27°, однако на западе и севере страны - до +20°. Также некоторые области зальют дожди. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН. В Киеве - переменная облачность, ливень. Температура воздуха ночью +15°, днем +20°.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +6°, днем +17°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +20°.

В Ривне в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +20°.

В Тернополе 28 мая ночью будет +9°, днем +18°, ливень.

В Хмельницком завтра будет сильный дождь, ночью +11°, днем +22°.

В Ивано-Франковске завтра ожидается небольшой дождь, ночью +11°, днем +18°.

В Черновцах в пятницу - сплошная облачность, дождь, ночью +11°, днем +18°.

В Виннице завтра - переменная облачность, гроза, +12°...+20°.

В Житомире в пятницу будет пасмурно, гроза, температура ночью +12°, днем +20°.

В Черкассах - переменная облачность, ночью +14°, днем +25°.

В Кропивницком - переменная облачность, температура ночью +15°, днем +26°.

В Полтаве завтра переменная облачность, температура воздуха +14°...+27°.

В Одессе 28 мая - облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +24°.

В Херсоне в пятницу ночью +15°, днем +27°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +16°, днем +27°.

В Запорожье - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +27°.

В Сумах завтра ожидается ливень, температура воздуха +14°...+27°.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +16°, днем +27°.

В Днепре - переменная облачность, температура ночью +15°, днем +27°.

В Симферополе в пятницу - небольшой дождь, +13°...+24°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +26°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +27°. Народный прогноз на 28 мая 28 мая – Пахом Теплый, Пахом-Бокогрей. Со дня именин Пахома начинается самое настоящее тепло, что и послужило причиной такого прозвища святому. Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: Человечество ожидает самый жаркий год за всю историю - метеорологи

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Синоптик рассказал, какая погода ожидает украинцев в июне Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Екатерина Лиманская

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