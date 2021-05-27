28 мая в некоторых областях Украины немного похолодает / фото ua.depositphotos.com
Завтра в Украине ожидается по-весеннему теплая погода. В большинстве регионов днем столбики термометров покажут +24°...+27°, однако на западе и севере страны - до +20°. Также некоторые области зальют дожди.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве - переменная облачность, ливень. Температура воздуха ночью +15°, днем +20°.
- Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +6°, днем +17°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +20°.
- В Ривне в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +20°.
- В Тернополе 28 мая ночью будет +9°, днем +18°, ливень.
- В Хмельницком завтра будет сильный дождь, ночью +11°, днем +22°.
- В Ивано-Франковске завтра ожидается небольшой дождь, ночью +11°, днем +18°.
- В Черновцах в пятницу - сплошная облачность, дождь, ночью +11°, днем +18°.
- В Виннице завтра - переменная облачность, гроза, +12°...+20°.
- В Житомире в пятницу будет пасмурно, гроза, температура ночью +12°, днем +20°.
- В Черкассах - переменная облачность, ночью +14°, днем +25°.
- В Кропивницком - переменная облачность, температура ночью +15°, днем +26°.
- В Полтаве завтра переменная облачность, температура воздуха +14°...+27°.
- В Одессе 28 мая - облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +24°.
- В Херсоне в пятницу ночью +15°, днем +27°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +16°, днем +27°.
- В Запорожье - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +27°.
- В Сумах завтра ожидается ливень, температура воздуха +14°...+27°.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью +16°, днем +27°.
- В Днепре - переменная облачность, температура ночью +15°, днем +27°.
- В Симферополе в пятницу - небольшой дождь, +13°...+24°.
- В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +26°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +27°.
Погода в Украине 28 мая / фото УНИАН
Народный прогноз на 28 мая
28 мая – Пахом Теплый, Пахом-Бокогрей. Со дня именин Пахома начинается самое настоящее тепло, что и послужило причиной такого прозвища святому.
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