В Украине из-за непогоды обесточено более 50 населенных пунктов

В Сумской области обесточено 57 населенных пунктов.

В Украине из-за непогоды обесточены более 50 населенных пунктов / Фото УНИАН

По состоянию на утро 15 июля в Украине в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач было обесточено более 50 населенных пунктов.

Читайте также Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +26° (карта)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, в Сумской области обесточено 57 населенных пунктов. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в среду, 15 июля, в Харьковской и Сумской областях ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.