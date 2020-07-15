В Украине из-за непогоды обесточено более 50 населенных пунктов
В Сумской области обесточено 57 населенных пунктов.
По состоянию на утро 15 июля в Украине в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач было обесточено более 50 населенных пунктов.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +26° (карта)
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Так, в Сумской области обесточено 57 населенных пунктов. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, в среду, 15 июля, в Харьковской и Сумской областях ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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