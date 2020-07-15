В двух областях Украины объявили штормовое предупреждение

Ожидается сильный ветер.

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В среду, 15 июля, в Харьковской и Сумской областях ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"15 июля на Сумщине и Харьковщине порывы ветра 15-20 м/с, ночью значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 15 июля, в Украине без осадков, температура до +26°.