22 января на дорогах Украины, кроме южной части, гололедица, I уровень опасности

В Украине завтра осадки прекратятся, но продолжит держаться зимний холод, особенно крепкие морозы скуют юго-восточные регионы. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Переменная облачность. Без осадков. В северо-восточной части ночью и утром местами туман. Ветер в восточных и южных областях северо-восточный, 5-10 м/с, на остальной территории южный 7-12 м/с. В западных и северных областях днем местами порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

Температура ночью составит 4-9° мороза, в северо-восточной части ударят морозы до 12-17°. В Крыму и на побережье морей от 0-5° мороза; днем 1-6° мороза, в южных и западных областях около 0°.

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Также Укргидрометцентр предупреждает о погодной опасности - 22 января на дорогах Украины, кроме южной части, гололедица, I уровень опасности.

В Киеве синоптики прогнозируют завтра сильный гололед на дорогах с переменной облачностью, однако без осадков.

Также предупреждают о сильных порывах ветра, скоростью 15-18 м/с. Температура по области ночью составит 4-9° мороза, днем будет наблюдаться 1-6° мороза. В столице будет теплее: ночью 5-7° мороза, днем 1-3° мороза.

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