Одесса приходит в себя после удара стихии: из-за последствий снегопада все еще ограничено движение трамваев (видео)

На улицах остаются оборванные провода электросетей.

В Одессе еще не восстановилось движение всех трамваев / Фото Dumskaya.net

Сейчас в Одессе нет ни ветра, ни снегопада - только мороз. Городские дороги расчищены, на тротуарах скользко. На улицах остаются оборванные провода электросетей. Сегодня ночью дерево упало на теплотрассу. Под тяжестью снега и льда продолжают падать деревья: например, дерево упало на пятиэтажку в 06:00.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Из-за последствий снегопада и обледенения до сих пор ограничено движение трамваев.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, в связи с обледенением и ликвидацией последствий стихии пока закрыты маршруты №20 и №21.

Вместо них на линию вышли автобусы.

Кроме того, сокращено четыре трамвайных маршрута: №1 и №7 - они курсируют до улицы Паустовского, №3 и 27 - до 11-й станции Люстдорфской дороги.

В настоящее время осадки в городе прекратились. По сновным магистралям можно проехать, но большинство межквартальных проездов, дворов заполнены снегом и талой водой. Также еще не убраны все упавшие деревья и ветки.

За городом - ситуация сложнее. Международная трасса Одесса-Рени до сих пор закрыта для грузовиков и автобусов. С 07:00 ее открыли для легковых авто.

Остаются сугробы и на Киевском направлении, там также разрешили ехать легковым автомобилям, но движение на дороге до сих пор затруднено. В Одесской области до сих пор не возобновлено междугороднее сообщение, пассажирские автобусы не ездят. Около 2500 человек расчищают снег на путях.

Снежный шторм в Украине

Непогода на юге Украины бушует уже третьи сутки. За это время спасатели освободили из снежного плена 900 автомобилей и оказали помощь 1500 людям. Самой сложной ситуация до сих пор остается в Одесской области: там перекрыты две дороги государственного значения. В сугробах застряли десятки машин. Из снега вытаскивали автобус с 18 пассажирами на борту.

В одном из районов вовремя добраться до роддома роженица смогла только с помощью спасателей. До больницы ее довезли спецмашиной в сопровождении снегоуборочной техники.

Несколько облегчилась ситуация на Николаевщине - ночью удалось расчистить киевскую трассу. Затрудненным движение остается под Первомайском, закрыта также Кишиневская трасса. И несмотря на то, что снегопад должен прекратиться уже сегодня - в области до сих пор объявлен красный уровень опасности.

В результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 358 населенных пункта в семи областях.