Третьи сутки снежного шторма в Украине: обесточены более 350 сел, автомобили застряли на трассах (фото, видео)

Стабилизировалась ситуация на Николаевщине - ночью удалось расчистить киевскую трассу.

Спасатели продолжают помогать водителям на трассах / Фото REUTERS

Непогода на юге Украины бушует уже третьи сутки. За это время спасатели освободили из снежного плена 900 автомобилей и оказали помощь 1500 человек. Самой сложной ситуация до сих пор остается в Одесской области: там перекрыты две дороги государственного значения. В сугробах застряли десятки машин. Из снега вытаскивали автобус с 18 пассажирами на борту.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте также Сильные метели, гололедица и сугробы: украинцев предупредили о существенном ухудшении погоды

В одном из районов вовремя добраться в роддом роженица смогла только с помощью спасателей. До больницы ее довезли спецмашиной в сопровождении снегоуборочной техники.

На Николаевщине ночью удалось расчистить киевскую трассу. Затруднено движение остается под Первомайском, закрыта также Кишиневская трасса. И несмотря на то, что снегопад должен прекратиться уже сегодня - в области до сих пор объявлен красный уровень опасности.

Трассы Украины замело / Фото REUTERS

Вследствие осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 358 населенных пунктов в семи областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, в Николаевской области без электроснабжения остаются 140 населенных пунктов, в Одесской – 133, в Кировоградской – 38, в Днепропетровской – 19, в Запорожской – 17, в Херсонской – 6 и в Киевской – 5.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Некоторые трассы все еще остаются закрытыми для проезда / Фото REUTERS

Такое у ГСЧС сообщают, что по состоянию на 08:00 наблюдается небольшой снег в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Проезд на дорогах общего пользования обеспечен, за исключением:

В Одесской области - запрещено движение тяжеловесных транспортных средств на автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса - Кучурган и на всех автодорогах местного значения.

- запрещено движение тяжеловесных транспортных средств на автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса - Кучурган и на всех автодорогах местного значения. В Николаевской области - ограничено движение большегрузных и тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.

Непогода в Украине: