Третьи сутки снежного шторма в Украине: обесточены более 350 сел, автомобили застряли на трассах (фото, видео)
Стабилизировалась ситуация на Николаевщине - ночью удалось расчистить киевскую трассу.
Непогода на юге Украины бушует уже третьи сутки. За это время спасатели освободили из снежного плена 900 автомобилей и оказали помощь 1500 человек. Самой сложной ситуация до сих пор остается в Одесской области: там перекрыты две дороги государственного значения. В сугробах застряли десятки машин. Из снега вытаскивали автобус с 18 пассажирами на борту.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В одном из районов вовремя добраться в роддом роженица смогла только с помощью спасателей. До больницы ее довезли спецмашиной в сопровождении снегоуборочной техники.
На Николаевщине ночью удалось расчистить киевскую трассу. Затруднено движение остается под Первомайском, закрыта также Кишиневская трасса. И несмотря на то, что снегопад должен прекратиться уже сегодня - в области до сих пор объявлен красный уровень опасности.
Вследствие осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 358 населенных пунктов в семи областях.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Так, в Николаевской области без электроснабжения остаются 140 населенных пунктов, в Одесской – 133, в Кировоградской – 38, в Днепропетровской – 19, в Запорожской – 17, в Херсонской – 6 и в Киевской – 5.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Такое у ГСЧС сообщают, что по состоянию на 08:00 наблюдается небольшой снег в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.
Проезд на дорогах общего пользования обеспечен, за исключением:
- В Одесской области - запрещено движение тяжеловесных транспортных средств на автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса - Кучурган и на всех автодорогах местного значения.
- В Николаевской области - ограничено движение большегрузных и тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.
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- Донецк+3°... -1°
- Житомир+1°... -9°
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- Ивано-Франковск+5°... -3°
- Киев+1°... -8°
- Кропивницкий-1°... -6°
- Луганск+4°... +1°
- Луцк-1°... -9°
- Львов0°... -7°
- Николаев+3°... -4°
- Одесса+1°... -5°
- Полтава+1°... -5°
- Ровно-1°... -9°
- Симферополь+3°... +2°
- Сумы-1°... -7°
- Тернополь0°... -5°
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- Херсон+5°... -2°
- Хмельницкий+1°... -8°
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