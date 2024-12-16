В городе и области сегодня ожидаются сильные порывы ветра, а вдоль побережья - значительное волнение моря.

На 16 декабря в Одессе объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом предупреждает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по г. Одесса. В течение суток 16 декабря ожидаются порывы западного ветра, 15-20 м/с", - говорится в сообщении синоптиков.

По их данным, сильные порывы ветра в течение суток ожидаются и по территории Одесской области.

Видео дня

Вдоль побережья Одесской области также прогнозируется значительное волнение моря.

Погода в Одессе - прогноз на 16 декабря

В понедельник в Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами пройдут небольшие осадки. Утром местами будет гололедица.

Ветер ожидается западный, 9-14 м/с, а его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура днем по Одесской области ожидается от +2° до +7°. На автодорогах области видимость хорошая.

В Одессе 16 декабря также будет облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Ветер ожидается западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Столбики термометров в течение дня покажут +5°...+7°.

Вас также могут заинтересовать новости: