С началом новой недели температура в Украине продолжит повышаться. По всей стране ожидается "плюс", а осадки будут в виде мокрого снега и дождей. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем +5°, мокрый снег.
- Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью +1°, днем +7°, дождь.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°, дождь.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°, дождь.
- В Тернополе 16 декабря ночью будет 0°, днем +5°, пасмурно, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°, мокрый снег.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +2°, днем +8°, небольшой дождь.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью 0°, днем +2°, пасмурно, дождь.
- В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью +1°, днем +8°.
- В Виннице сегодня будет +1°...+5°, пасмурно, мокрый снег.
- В Житомире в понедельник ночью будет 0°, днем +5°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+5°, небольшая облачность, мокрый снег.
- В Черкассах сегодня будет ночью 0°, днем +4°, пасмурно, мокрый снег.
- В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +5°, небольшая облачность, мокрый снег.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха 0°...+3°, мокрый снег.
- В Одессе 16 декабря - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +7°, небольшой дождь.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +1°, днем +6°, небольшая облачность, дождь.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°, мокрый снег.
- В Запорожье температура ночью 0°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет 0°, а днем +4°, небольшая облачность, мокрый снег.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью -1°, днем +3°, мокрый снег.
- В Днепре температура ночью будет 0°, днем +3°, пасмурно, мокрый снег.
- В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, 0°...+3°.
- В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°, небольшой снег, мокрый снег.
- В Северодонецке - пасмурно, небольшой снег, температура ночью 0°, днем +1°.
16 декабря - какой праздник, приметы погоды
16 декабря - Ивана Молчальника. Если кошка скребет пол, то будет метель.