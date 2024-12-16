Осадки в виде дождей и мокрого снега продолжатся.

С началом новой недели температура в Украине продолжит повышаться. По всей стране ожидается "плюс", а осадки будут в виде мокрого снега и дождей. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем +5°, мокрый снег.

Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью +1°, днем +7°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°, дождь.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°, дождь.

В Тернополе 16 декабря ночью будет 0°, днем +5°, пасмурно, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +2°, днем +8°, небольшой дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью 0°, днем +2°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью +1°, днем +8°.

В Виннице сегодня будет +1°...+5°, пасмурно, мокрый снег.

В Житомире в понедельник ночью будет 0°, днем +5°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+5°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Черкассах сегодня будет ночью 0°, днем +4°, пасмурно, мокрый снег.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +5°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха 0°...+3°, мокрый снег.

В Одессе 16 декабря - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +7°, небольшой дождь.

В Херсоне в понедельник ночью будет +1°, днем +6°, небольшая облачность, дождь.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°, мокрый снег.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет 0°, а днем +4°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -1°, днем +3°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +3°, пасмурно, мокрый снег.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, 0°...+3°.

В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°, небольшой снег, мокрый снег.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой снег, температура ночью 0°, днем +1°.

16 декабря - какой праздник, приметы погоды

16 декабря - Ивана Молчальника. Если кошка скребет пол, то будет метель.

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