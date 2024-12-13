В Одесской области сегодня, 13 декабря, ожидаются сильные порывы ветра. Об этом предупреждает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.
Из-за непогоды синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях.
"По г. Одесса ночью и утром 13 декабря ожидаются порывы северо-западного ветра 15-17 м/с", - говорится в сообщении.
Также порывы ветра ожидаются и по территории Одесской области. Объявлен І уровень опасности.
Погода в Одессе и области - прогноз на 13 декабря
Накануне выходных, 13 декабря, в Одесской области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ожидается северо-западный, 9-14 м/с, утром его порывы будут достигать 15-17 м/с. Днем столбики термметров по области покажут от 3° мороза до 2° тепла. На автодорогах области видимость хорошая.
На побережье Одесской области ожидается значительное волнение моря.
В Одессе сегодня также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Скорость ветра 9-14 м/с, а скорость порывов до 15-17 м/с. Днем температура ожидается в пределах 0°...+2°.
Погода в Украине
В пятницу, 13 декабря, территория Украины окажется под влиянием антициклона Ernst и недавнего циклона. Осадки почти прекратятся, но усилится ветер, а на дорогах станет скользко из-за гололеда. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, антициклон вытеснит остатки осадков, поэтому день будет в основном сухим, местами с прояснениями. Только днем на востоке возможны незначительные снегопады.
Синоптик также предупредила о порывистом ветре, который возникнет в результате взаимодействия циклона и антициклона. На западе его сила будет умеренной, тогда как на востоке ожидаются штормовые порывы.
Кроме того, в Украине снизится температура. Синоптик отметила, что гололедица будет становиться опасной, поэтому посоветовала выбирать прочную, нескользкую обувь и избегать спешки во время движения.