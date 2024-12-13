В городе и области ожидаются сильные порывы ветра.

В Одесской области сегодня, 13 декабря, ожидаются сильные порывы ветра. Об этом предупреждает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

Из-за непогоды синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

"По г. Одесса ночью и утром 13 декабря ожидаются порывы северо-западного ветра 15-17 м/с", - говорится в сообщении.

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Также порывы ветра ожидаются и по территории Одесской области. Объявлен І уровень опасности.

Погода в Одессе и области - прогноз на 13 декабря

Накануне выходных, 13 декабря, в Одесской области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ожидается северо-западный, 9-14 м/с, утром его порывы будут достигать 15-17 м/с. Днем столбики термметров по области покажут от 3° мороза до 2° тепла. На автодорогах области видимость хорошая.

На побережье Одесской области ожидается значительное волнение моря.

В Одессе сегодня также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Скорость ветра 9-14 м/с, а скорость порывов до 15-17 м/с. Днем температура ожидается в пределах 0°...+2°.

В пятницу, 13 декабря, территория Украины окажется под влиянием антициклона Ernst и недавнего циклона. Осадки почти прекратятся, но усилится ветер, а на дорогах станет скользко из-за гололеда. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, антициклон вытеснит остатки осадков, поэтому день будет в основном сухим, местами с прояснениями. Только днем на востоке возможны незначительные снегопады.

Синоптик также предупредила о порывистом ветре, который возникнет в результате взаимодействия циклона и антициклона. На западе его сила будет умеренной, тогда как на востоке ожидаются штормовые порывы.

Кроме того, в Украине снизится температура. Синоптик отметила, что гололедица будет становиться опасной, поэтому посоветовала выбирать прочную, нескользкую обувь и избегать спешки во время движения.

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