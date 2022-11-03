По прогнозам Натальи Диденко, в воскресенье ожидается небольшое похолодание.

В ближайшие дни осадков в Украине станет меньше, а в конце недели ожидается небольшое похолодание. Такой прогноз до конца недели обнародовала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в пятницу, 4 ноября, влажная погода с периодическими дождями будет преобладать на востоке, севере и местами в центральных областях Украины. На западе, в южной части страны и в Винницкой области осадков не ожидается.

"Температура воздуха в пятницу по статусу останется без изменений - теплее всего ожидается в южной части и на западе, +10...+14 градусов. На остальной территории +8...+12 градусов, на северо-востоке холоднее всего, +6...+10 градусов", - спрогнозировала она.

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В Киеве, по словам Натальи Диденко, завтра будет промозгло, но днем дождь будет постепенно прекращаться.

"Суббота и воскресенье никаких серьезных дождей не принесет, ночью практически без "минусов", дневная температура воздуха в Украине существенно не изменится (разве что в воскресенье еще немного похолодает)", - отметила синоптик.

Как сообщал Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидается холодная погода с периодическими дождями. Также местами вероятны ночные морозы.

По прогнозам, первые выходные ноября также будут прохладными. В субботу, 5 ноября, на западе Украины пройдут дожди, а температура в большинстве областей не поднимется выше +8°...+11°, только на востоке будет еще холоднее - до +6°...+8°, а на юге столбики термометров местами будут подниматься до +14°...+16°. Ночные морозы в Донецкой и Луганской областях усилятся до -2°...-3°.

В воскресенье, 6 ноября, погода немного стабилизируется, осадки вероятны лишь на севере Украины - в Черниговской области. Практически по всей стране установится пасмурная погода, а небо затянет тучами. Ночи станут теплее, а днем столбики термометров покажут +6°...+11°, на юге - до +14°.

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