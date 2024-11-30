До конца суток 30 ноября и 1 декабря в Киевской области и столице сохранится туман.

Синоптики предупреждают, что до конца суток 30 ноября и 1 декабря в Киевской области и столице сохранится туман. Видимость составит от 200 до 500 метров, сообщает Укргидрометцентр.

В Киевской городской государственной администрации заявили, что водителям в эти дни нужно быть особенно осторожными. Помимо этого рекомендуется придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими транспортными средствами;

при остановке авто включать аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Кроме того, в КГГА призвали пешеходов быть внимательными. Рекомендуется надевать одежду со светоотражающими элементами, чтобы быть более заметными для водителей во время тумана. Также эксперты советуют использовать эти элементы и в темное время суток.

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Погода в Украине сегодня

Ранее УНИАН писал, что 30 ноября в Украине будет преобладать пасмурная и холодная погода. В большинстве областей страны столбики термометров покажут от -1 до +4 градусов Цельсия. Только местами на юге и западе будет чуть теплее.

В центральной части Украины ожидается от 0°C до +3°C. В регионе будет пасмурно, а солнечные прояснения ожидаются только на юге Днепропетровской области.

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