В большинстве областей ожидается от -1° до +4°.

Осень в Украине завершится пасмурной и холодной погодой. В большинстве областей столбики термометров покажут -1°...+4°, только местами на юге и западе будет чуть теплее. Небольшие осадки вероятны только местами на юго-западе страны. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Жителей запада Украины ждет пасмурная погода с температурой от +2° до +5°, а на Закарпатье воздух прогреется до +8°. В Черновицкой области ожидается небольшой дождь.

Сплошная облачность ожидается сегодня и на севере Украины. Тут будет холодно - всего +1°...+2° в течение дня.

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Но холоднее всего сегодня будет на востоке Украины. Тут столбики термометров покажут -1°...0°. Пасмурно, но без осадков.

В центральной части Украины будет от "нуля" до +3°. Пасмурно, солнечные прояснения ожидаются только на юге Днепропетровской области.

Небольшая облачность сегодня ждет только жителей юга страны. В Запорожской области будет +2°, а на остальной территории воздух прогреется до +4°...+7°.

30 ноября - какой сегодня праздник, приметы погоды

30 ноября - Григория, Никона, Лазаря, Михаила. Листья осоки ложатся лицом вверх - к холодноц зиме, если изнанкой кверху - зима предполагается теплая. Погода в этот день указывает на то, какой будет погода этой зимой.

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