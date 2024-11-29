Сегодня ночью ожидается густой туман.

В шести областях Украины объявили повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"Ночью и утром 30 ноября в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях туман", - прогнозируют синоптики.

В указанных областях объявлен І уровень опасности.

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Видимость, по прогнозу, будет падать до 200-500 метров.

Погода в Украине - прогноз на выходные

На выходных в Украине начинается календарная зима. Начало декабря обещает быть со спокойной синоптической ситуацией. Обеспечит такую ситуацию антициклон. Благодаря ему погода будет без осадков, но с туманами. Температурные показатели на выходных существенно не изменятся. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В следующие трое суток в Украине будет преимущественно без осадков, лишь ближайшей ночью в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь.

В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами образуется гололедица.

30 ноября ночью и утром в северной части страны будет туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью и днем от 3° тепла до 3° мороза, в большинстве западных и южных областей днем воздух прогреется до +3°...+10°.

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