Киев сегодня вечером может накрыть гроза - синоптики
Киевлянам во время грозы посоветовали выключить электроприборы, закрыть все окна и не браться за металлические входные двери.
В ближайшие часы в Киеве возможна серьезная гроза (I уровень опасности, желтый).
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Соответствующее предупреждение со ссылкой на данные Укргидрометцентра обнародовано на сайте КГГА .
Киевлянам во время грозы посоветовали выключить электроприборы, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери. На природе следует избегать одиночных деревьев, столбов и вышек, не приближаться к водоемам, не сидеть на полянах и как можно скорее покинуть открытую местность. В лесу можно укрыться под невысокими деревьями или в кустах.
При передвижении группой рекомендуется расположиться в одиночку.
Погода в Украине
- По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 августа, во многих регионах Украины ожидаются грозы .
- На этой неделе в Украине похолодает, местами пройдут дожди. Осадки продлятся до четверга, а ближе к выходным ожидается значительное похолодание.
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