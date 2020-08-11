Первый уровень опасности: синоптики предупредили о грозах в Украине

09:44, 11 августа 2020
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Грозы ожидаются в северных, западных и центральных областях Украины.

Синоптики предупредили о грозах в Украине / фото УНИАН
Синоптики предупредили о грозах в Украине / фото УНИАН

Во вторник, 11 августа, во многих регионах Украины ожидаются грозы.

Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди, температура до +31°

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"11 августа днем в северных, западных и центральных областях грозы (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также сегодня днем ожидается гроза по Киевской области (I уровень опасности).

Напомним, на этой неделе в Украине похолодает , местами пройдут дожди. Осадки продлятся до четверга, а ближе к выходным ожидается значительное похолодание.

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Теги: #погода в Украине#гроза в Украине
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