Первый уровень опасности: синоптики предупредили о грозах в Украине
Грозы ожидаются в северных, западных и центральных областях Украины.
Во вторник, 11 августа, во многих регионах Украины ожидаются грозы.
Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди, температура до +31°
Об этом сообщает пресс-служба ДСНС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"11 августа днем в северных, западных и центральных областях грозы (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Также сегодня днем ожидается гроза по Киевской области (I уровень опасности).
Напомним, на этой неделе в Украине похолодает , местами пройдут дожди. Осадки продлятся до четверга, а ближе к выходным ожидается значительное похолодание.
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