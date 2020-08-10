Погода на неделю: в Украину придет похолодание (карта)

В первой половине недели местами пройдут дожди.

На этой неделе в Украине похолодает / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине похолодает, местами пройдут дожди.

В понедельник в Украине практически без осадков. На юге до +31°, в остальных регионах до +25°...+30°.

Прогноз на 10 августа / УНИАН

Во вторник в Украине местами пройдут дожди. Температура днем на юге до +31°.

Прогноз на 11 августа / УНИАН

В среду, 12 августа, на юге и востоке пройдут дожди. Самая жаркая погода будет на юге - до +31°. В остальных регионах до +21°...+30°.

Прогноз на 12 августа / УНИАН

В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране температура +10°…+17°, днем до +30°.

Прогноз на 13 августа / УНИАН

В пятницу будет солнечно. Днем на юге до +27°, в остальных регионах до +25°.

Прогноз на 14 августа / УНИАН

15 и 16 августа в Украине без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке - до +11°, на остальной территории +12°…+17°. Днем температура по стране +21°...+28°. В воскресенье ночью на севере температура до +11°, днем в Украине от +22° до +28°.

Прогноз на 15 августа / УНИАН

Прогноз на 16 августа / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

10 августа - Прохоров день. В этот день чествовали кузнецов, которые правили лемехи плугов перед распашкой земли под озимые, ладили сохи. На Прохора солнце печет, сено весело сушит.

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11 августа - Калинин день. В этот день случаются первые утренние заморозки, которые в народе называют калинниками, и в народе говорят: "Пронеси, Господи, Каллиника мороком (туманом), а не морозом". Если похолодает, так и в начале сентября утренники будут холодными. Если на Калинов день не будет заморозков, так и Лука (5 сентября) не заморозит.

12 августа - Силин день. Считалось, что этот день как нельзя лучше подходит для сева озимых хлебов, тем более что погода чаще всего стоит пасмурная и прохладная. Если сильно мерцают на рассвете звезды - в ближайшие дни будет дождь, а если днем ветер и моросит дождь - надо ждать долгого ненастья.

13 августа - Евдокимов день. В этот день кланялись бороне - благодарили ее за помощь, приводили в порядок, очищали от земли и налипшего мусора, ставили под навес. Если паутина полетела - солнечная погода продержится еще долго.

14 августа - Медовый спас. Начало Успенского поста. Медовый, или первый. Спас еще часто называли мокрым, поскольку, по обычаю, в этот день святили воду в реках и озерах. Дождь на медовый спас - пожаров не будет.

15 августа - Степанов (Стефанов) день. Святой Стефан почитался в народе как защитник и покровитель лошадей, к которому обращались с просьбой защитить и сберечь этих животных, даровать им силу и выносливость. Если в Степанов день дождь - будет мало пожаров, а картошка хорошо уродится.

16 августа - Исааков день. Приметы 16 августа: Каков вихровей, таков и октябрь. Если ветер с вихрями - ожидай снежную зиму.

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