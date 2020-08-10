Погода на неделю: в Украину придет похолодание (карта)
В первой половине недели местами пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине похолодает, местами пройдут дожди.
В понедельник в Украине практически без осадков. На юге до +31°, в остальных регионах до +25°...+30°.
Во вторник в Украине местами пройдут дожди. Температура днем на юге до +31°.
В среду, 12 августа, на юге и востоке пройдут дожди. Самая жаркая погода будет на юге - до +31°. В остальных регионах до +21°...+30°.
В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране температура +10°…+17°, днем до +30°.
В пятницу будет солнечно. Днем на юге до +27°, в остальных регионах до +25°.
15 и 16 августа в Украине без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке - до +11°, на остальной территории +12°…+17°. Днем температура по стране +21°...+28°. В воскресенье ночью на севере температура до +11°, днем в Украине от +22° до +28°.
Народный прогноз погоды в Украине
10 августа - Прохоров день. В этот день чествовали кузнецов, которые правили лемехи плугов перед распашкой земли под озимые, ладили сохи. На Прохора солнце печет, сено весело сушит.
Синоптики предупредили о грозах в Украине 10 августа
11 августа - Калинин день. В этот день случаются первые утренние заморозки, которые в народе называют калинниками, и в народе говорят: "Пронеси, Господи, Каллиника мороком (туманом), а не морозом". Если похолодает, так и в начале сентября утренники будут холодными. Если на Калинов день не будет заморозков, так и Лука (5 сентября) не заморозит.
12 августа - Силин день. Считалось, что этот день как нельзя лучше подходит для сева озимых хлебов, тем более что погода чаще всего стоит пасмурная и прохладная. Если сильно мерцают на рассвете звезды - в ближайшие дни будет дождь, а если днем ветер и моросит дождь - надо ждать долгого ненастья.
13 августа - Евдокимов день. В этот день кланялись бороне - благодарили ее за помощь, приводили в порядок, очищали от земли и налипшего мусора, ставили под навес. Если паутина полетела - солнечная погода продержится еще долго.
14 августа - Медовый спас. Начало Успенского поста. Медовый, или первый. Спас еще часто называли мокрым, поскольку, по обычаю, в этот день святили воду в реках и озерах. Дождь на медовый спас - пожаров не будет.
15 августа - Степанов (Стефанов) день. Святой Стефан почитался в народе как защитник и покровитель лошадей, к которому обращались с просьбой защитить и сберечь этих животных, даровать им силу и выносливость. Если в Степанов день дождь - будет мало пожаров, а картошка хорошо уродится.
16 августа - Исааков день. Приметы 16 августа: Каков вихровей, таков и октябрь. Если ветер с вихрями - ожидай снежную зиму.
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- Винница+26°... +14°
- Днепр+30°... +18°
- Донецк+30°... +16°
- Житомир+26°... +15°
- Запорожье+31°... +17°
- Ивано-Франковск+26°... +14°
- Киев+26°... +17°
- Кропивницкий+28°... +16°
- Луганск+30°... +16°
- Луцк+28°... +15°
- Львов+28°... +15°
- Николаев+31°... +19°
- Одесса+30°... +20°
- Полтава+28°... +17°
- Ровно+27°... +13°
- Симферополь+31°... +16°
- Сумы+27°... +14°
- Тернополь+27°... +14°
- Харьков+29°... +16°
- Херсон+32°... +20°
- Хмельницкий+26°... +15°
- Черкассы+27°... +16°
- Чернигов+27°... +15°
- Черновцы+27°... +16°