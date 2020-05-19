В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +18°

08:30, 19 мая 2020
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В столице сегодня немного потеплеет.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 19 мая, в Киеве пройдет дождь, температура днем до +18°.

Погода на неделю: в Украине немного похолодает, местами пройдут дожди (карта)

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +15°. Ветер переменный, до 3,8 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:05, а зайдет в 20:43.

Как сообщал УНИАН, 19 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +24°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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