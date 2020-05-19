В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +18°
В столице сегодня немного потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 19 мая, в Киеве пройдет дождь, температура днем до +18°.
Погода на неделю: в Украине немного похолодает, местами пройдут дожди (карта)
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +15°. Ветер переменный, до 3,8 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:05, а зайдет в 20:43.
Как сообщал УНИАН, 19 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +24°.
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- Винница+21°... +11°
- Днепр+19°... +10°
- Донецк+19°... +9°
- Житомир+19°... +10°
- Запорожье+21°... +12°
- Ивано-Франковск+24°... +12°
- Киев+16°... +10°
- Кропивницкий+22°... +11°
- Луганск+19°... +11°
- Луцк+20°... +8°
- Львов+21°... +9°
- Николаев+23°... +12°
- Одесса+24°... +13°
- Полтава+15°... +11°
- Ровно+20°... +8°
- Симферополь+23°... +10°
- Сумы+14°... +9°
- Тернополь+22°... +10°
- Харьков+16°... +10°
- Херсон+24°... +12°
- Хмельницкий+22°... +11°
- Черкассы+20°... +11°
- Чернигов+15°... +10°
- Черновцы+24°... +13°
Виргиния, США
+16°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+16 °
Влажность:46 %
Давление:755 мм
Ветер: 7.3 м/с
Вероятность осадков:7 %
Восход:05:52
Закат20:19
Видимость:16 км
Фаза луны:
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