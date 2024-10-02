В четверг и, возможно, пятницу столица еще сможет насладиться осенним теплом, но дальше придет циклон.

В субботу-воскресенье Украину накроет дождевой циклон, но к тому времени на большей части страны будет царить сухая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в четверг 3 октября дожди пройдут в западных областях Украины. Также существует "маленькая вероятность" осадков на Николаевщине и Херсонщине. Остальная Украина будет находиться под влиянием антициклона, то есть будет сухо.

Температура воздуха в большинстве областей Украины завтра будет достаточно высокой как для этого времени года: в течение дня +20+26 градусов, в западных областях +13+17 градусов.

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В Киеве четверг будет сухим и теплым - до +22 градусов. Ветер южный, небольшой, но к вечеру станет порывистым.

А уже 5-6 октября с юго-запада в столицу придет циклон, который принесет дожди. Вместе с Киевом циклон также накроет большую территорию Украины, кроме востока и юго-востока.

Другие новости погоды

Как писал УНИАН, сентябрь 2024 года в Киеве оказался самым теплым с 19 века. По данным метеорологов, среднемесячная температура воздуха в сентябре в Киеве равнялась +20,6°С, что на 5,7°С выше климатической нормы.

По прогнозу Укргидрометцентра, погода в октябре 2024 года в Украине будет теплее, чем обычно. В целом температура будет на 1-1,5 градуса выше нормы.

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