Изменение погоды ожидается ближе к выходным.

На этой неделе в Украине ожидается противостояние тепла и холода. В середине недели станет несколько теплее, а накануне выходных к нам придет ощутимая порция осадков. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

В начале октября температура по стране будет неравномерной. На западе только +8...+13, на остальной территории +17...+22, а на востоке воздух вообще прогреется до летних +25 градусов.

В течение 2 и 3 октября в большинстве областей будет сухо. Только 2 октября возможны небольшие дожди в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской областях.

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Посреди недели, по прогнозу синоптика, температура воздуха в стране несколько повысится. На западе Украины, а также в Житомирской и Винницкой областях уже будет +13...+18. На остальной территории воздух будет прогреваться до +19...+24, а на севере будет что-то среднее, +16...+21.

4 октября в западные, северные, местами и в центральные области вернутся дожди. В это время будет выходить новый атмосферный фронт, из-за чего 5 октября будет дождливо уже и в большинстве восточных и южных областей. По словам Натальи Птухи, это будет ощутимая порция осадков, но не очень интенсивных: ожидаются умеренные осадки осеннего характера на фоне пасмурного неба.

В целом, по ее словам, 4 и 5 октября погода будет напоминать типично осеннюю: по западным областям ночью +4...+9, днем +9...+15, а на остальной территории ночью +7...+13, днем +18...+24.

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Киеве еще сохранится довольно теплая и сухая погода. Однако уже с 5 октября в столице станет прохладнее, температура упадет до +15 и начнутся дожди.

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