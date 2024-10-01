Синоптики подвели итоги первого осеннего месяца в столице.

Сентябрь 2024 года в Киеве оказался самым теплым с 19 века. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха в сентябре в Киеве равнялась +20,6°С, что на 5,7°С выше климатической нормы:

"Нынешний сентябрь стал самым теплым в столице с 1881 года, переместив прошлогодний на второе место".

За месяц, по данным синоптиков, в столице было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Холоднее всего было 19 сентября, когда минимальная температура под утро снизилась до +10,4°С, а теплее всего - 1 сентября, когда воздух прогрелся до жарких +33,0°С.

Осадков на проспекте Науки, 37 выпало 21 мм, или 36% климатической нормы.

Погода в октябре 2024 - прогноз на месяц

В октябре 2024 года погода в Украине будет теплее, чем обычно. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Согласно информации синоптиков, средние температурные показатели превысят норму на 1-1,5 градуса.

"Средняя месячная температура воздуха предполагается 7-13° тепла, что на 1-1,5° выше нормы", - сообщили в гидрометцентре.

Что касается осадков, их количество за месяц составит от 31 до 67 мм, а в Карпатах местами 77-101 мм, что соответствует среднему уровню.

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