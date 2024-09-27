Температура будет выше, чем обычно.

Погода в октябре 2024 в Украине будет теплее, чем обычно. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, средняя температура будет на 1-1,5 градуса выше нормы.

"Средняя месячная температура воздуха предполагается 7-13° тепла, что на 1-1.5° выше нормы".

Что касается осадков, то их месячное количество ожидается 31-67 мм, в Карпатах местами 77-101 мм. Это, по данным синоптиков, в пределах нормы.

Изменение погоды в Украине - что известно

В эти выходные в Украине ожидаются изменения в синоптических процессах. Об этом в комментарии для Погода УНИАН сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Она отметила, что в субботу еще могут сохраняться высокие температуры, в частности на Киевщине. Однако в целом на выходных предполагается определенное изменение синоптических процессов. С северо-запада поступит активный атмосферный фронт, который, по прогнозам, должен достичь и Киевщины.

По ее словам, в конце сентября на Киевщине произойдет изменение погодных условий, что повлечет за собой снижение температурного фона. Сейчас дневные максимумы достигают +20°...+25°, но уже на следующей неделе температуры опустятся до +15°...+20°.

По словам Птухи, мы приближаемся к осенней погоде. Насколько она будет типичной для начала октября, пока сложно сказать. Основное - это то, что станет прохладнее.

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