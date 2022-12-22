В течение дня температура в столице поднимется лишь до +3 градусов.

В пятницу, 23 декабря, в Киеве ожидается сухая погода. Небольшой дождь вероятен лишь ночью и ранним утром. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в ночь на пятницу температура в столице опустится до 0°, а днем столбики термометров поднимутся до +3°. В первой половине дня будет небольшая облачность, затем натянет облака и станет пасмурно.

Ожидается южный ветер, скорость которого составит 2,5 - 3,1 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 743 миллиметра ртутного столба.

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Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +6°, дождь.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +4°.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью +2°, днем +4°.

В Тернополе 23 декабря ночью будет +1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +5°.

В Виннице завтра будет -2°...+3°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +1° днем +4°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +3°...+5°.

В Одессе 23 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +8°.

В Херсоне в пятницу ночью +4°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +9°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит 0°..+3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +3°.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, 0°...+8°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +3°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +3°.

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