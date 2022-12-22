Дожди ожидаются на западе и севере Украины.

В пятницу, 23 декабря, в Украине продолжится постепенное потепление. Например, на юге воздух прогреется до +4°...+9°. На остальной территории ожидается от +2° до +7°. В отдельных областях на западе и севере Украины пройдут дожди. Ночные морозы останутся лишь на востоке и юго-западе Украины. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +3°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +6°, дождь.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +4°.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью +2°, днем +4°.

В Тернополе 23 декабря ночью будет +1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +5°.

В Виннице завтра будет -2°...+3°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +1° днем +4°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +3°...+5°.

В Одессе 23 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +8°.

В Херсоне в пятницу ночью +4°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +9°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит 0°..+3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +3°.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, 0°...+8°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +3°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +3°.

23 декабря - день Евграфа и Мины. Есл в этот день идет снег - вся весна будет дождливой.

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