Сегодня в столице и области будут сильные порывы ветра.

В Киеве на 20 ноября объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по г. Киев и области. 20 ноября порывы ветра 15-20 м/с", - сообщают синоптики.

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

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В целом, по прогнозу, сегодня на Киевщине будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура по области +7°...+12°, а в Киеве днем будет около +10°.

Погода в Киеве ухудшится - что известно

На этой неделе на Киевщине ожидаются значительные изменения в погодных условиях. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

До среды, 20 ноября, погода останется относительно стабильной, с положительными температурами.

Однако уже начиная с четверга, 21 ноября, на территорию Киевщины придут активные атмосферные фронты. Они принесут осадки в виде дождя и мокрого снега. Специалисты также предупреждают, что на дорогах возможна гололедица.

Синоптики советуют заблаговременно позаботиться о комфорте и безопасности во время таких погодных условий. В целом в Украине в ближайшие дни ожидается существенное ухудшение погоды.

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