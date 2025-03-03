Синоптики подвели погодные итоги холодного и сухого февраля в столице.

В этом году февраль в Киеве оказался необычным, ведь его температурные показатели стали ниже нормы. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха в феврале в Киеве составила -3,7℃, что на 1,4℃ ниже климатической нормы.

По словам специалистов, февраль в столице стал первым месяцем с отрицательным отклонением от среднемноголетних показателей с мая 2023 года.

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Холоднее всего было 13 февраля, когда минимальная температура под утро снизилась до -12,3°С, а теплее всего - 1 февраля, когда воздух прогрелся до +6,4°С.

Осадков выпало 12 мм, или 31% климатической нормы.

"В рейтинге самых сухих с 1891 года нынешний февраль занял восьмую позицию", - говорят синоптики.

Когда в Киеве потеплеет - прогноз

В Киеве в ближайшие дни температура будет постепенно расти. Об этом информирует Украинский гидрометцентр.

По словам синоптиков, в начале марта жители Киева и области смогут почувствовать первые весенние нотки в погоде.

В ночь на среду возможен дождь и мокрый снег. Потоки теплого влажного воздуха с южного направления будут удерживать ночную температуру в пределах нуля, а днем она постепенно будет подниматься до +2...+8°С.

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