Сегодня в столице наблюдается высокий уровень загрязненности воздуха.

На левом берегу Киева сегодня утром фиксируется высокий уровень загрязненности воздуха. Об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации.

"По состоянию на 8: 00 20 марта уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве средний на правом и высокий на левом берегу. Радиационный фон во всем городе - в норме. Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются метеорологические условия, которые способствуют накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха", - говорится в сообщении.

Так, на левом берегу на стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Харьковское шоссе, 7/1 общий индекс качества воздуха – 79 (высокий уровень загрязненности).

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Также высокий уровень загрязненности фиксируется по адресу ул. Архитектора Вербицкого, 26.

До нормализации ситуации рекомендуется воздержаться от проветривания помещений и физической активности на открытом воздухе.

По данным Погода УНИАН, сегодня в столице ожидается самый холодный день недели. Температура в Киеве макимально будет подниматься до +10 градусов. Весь день ожидается пасмурная погода, однако возможны прояснения. Бех существенных осадков.

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