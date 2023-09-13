Завтра в Киеве начнутся дожди, которые принесут и похолодание.

В Киеве в ближайшие дни ожидается смена погоды. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко. По ее данным, в столице с 14 сентября пройдут дожди.

"В столице дождь пройдет вечером 14-го сентября и ночью, утром 15 сентября", - прогнозирует она.

По данным синоптика, в результате осадков в Киеве также похолодает.

Видео дня

"Из ближайших дней самой холодной в Киеве будет пятница", - прогнозирует Наталья Диденко.

Однако это похолодание продлится недолго, говорит синоптик. "16-17 сентября и в дальнейшем погода выровняется и нас снова ждут красивые солнечные элегантные дни", - сказала она.

Сегодня же, по данным Натальи Диденко, в Киеве будет продолжаться комфортная погода. Будет сухо, а столбики термометров будут подниматься до +27 градусов.

Похолодание в Украине - прогноз синоптика

По данным синоптика Натальи Диденко, к Украине приближается холодный атмосферный фронт, который принесет нам осадки и некоторое снижение температуры.

"14-15 сентября в Украину придет холодный атмосферный фронт, который протянет дожди от запада до востока Украины. Так как фронт - холодный, то и в течение 14-15 сентября ожидается похолодание", - сказала она.

По данным синоптика, самое сильное снижение температуры будет ощутимо на западе Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: