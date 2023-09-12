Буквально за день в Украине ожидается смена погоды: пройдут дожди и кое-где снизится температура. Об этом предупреждает известный синоптик Наталья Диденко.
"14-15 сентября в Украину придет холодный атмосферный фронт, который протянет дожди от запада до востока Украины. Так как фронт - холодный, то и в течение 14-15 сентября ожидается похолодание", - сказала она.
По данным синоптика, наибольшее снижение температуры почувствуют жители западных областей, где сейчас настоящее лето.
Что касается погоды на завтра, синоптик прогнозирует на 13 сентября сухую погоду из-за поля высокого атмосферного давления.
"Температура воздуха в среду самая высокая в западной части, там до жары, +26...+30 градусов", - говорит Наталья Диденко. На востоке и северо-востоке, по ее данным, будет свежее всего, +20...+24 градуса. На остальной территории Украины в течение дня среды столбики термометров покажут +23...+28 градусов.
Дожди в Украине-что известно
В ближайшие дни в Украине пройдут дожди. Сначала небольшие дожди пройдут в Карпатах, а уже днем 14 сентября на Правобережье страны ожидаются умеренные кратковременные дожди и грозы.
Осадки доберутся в Киевской области. По данным синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, осадки на Киевщмне ожидаются днем 14 сентября и ночью 15 сентября.