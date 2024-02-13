В столице весь день 14 февраля будет пасмурно.

В среду, 14 февраля, киевлян ждет пасмурная и мокрая погода без сильного тепла. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице будет около +5°, а днем столбики термометров покажут немногим больше - максимум до +6°. Ближе к вечеру температура в Киеве снизится до +4°. Ожидается пасмурная погода и дождь.

Ветер будет северо-западный, его скорость составит 5-10 м/с. Атмосферное давление повысится с 745 до 750 миллиметров ртутного столба.

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Погода 14 февраля - прогноз по Украине

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +1°, днем +6°.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +5°.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +1°, днем +4°.

В Тернополе 13 февраля ночью будет +2°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +7°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +10°, практически безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +3°, днем +6°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +2°...+5°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Житомире в среду будет ночью +3° днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+9°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +8°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+8°.

В Одессе 13 февраля - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +10°.

В Херсоне в среду ночью будет +5°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, небольшой дождь, ночью +4°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +13°, небольшая облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +4°, а днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +8°.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, +6°...+10°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +11°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +8°.

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