Температурный рекорд в толике зафиксировали 4 февраля.

В Киеве 4 февраля жара установила новый рекорд. В столице зафиксировали рекорд самой теплой минимальной температуры воздуха. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 4 февраля минимальная температура воздуха в Киеве превысила на 2,1°с рекордное значение 1936 года и составила +4,6°С", - сообщили синоптики.

Непогода в Киеве - прогноз на сегодня

На сегодня, 5 февраля, в Киеве и Киевской обалсти объявлен повышенный уровень опасности. Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют порывы ветра со скоростью 17-22 м/с. Из-за этого на Киевщине объявлен I уровень опасности, желтый.

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По прогнозу, в столице сегодня будет облачно, ожидается дождь и мокрый снег. Ветер будет северо-западного направления 7-12 м/с, порывы будут достигать 17-22 м/с. Температура по области будет 2-7° тепла, а в Киеве ожидается около 5° тепла.

По данным Погода УНИАН, понедельник в Украине будет теплым и мокрым. На Западе будет +5°...+10°. На севере + 2°...+6°, на востоке: +3°...+4°. В центральной части ожидается +3°...+8°, на юге воздух прогреется до +5°...+10°, а в Одесской области будет теплее всего, до + 13°.

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