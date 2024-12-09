Начало недели в Киеве, 9 декабря, будет пасмурным, холодным и мокрым. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Температура и днем, и ночью в столице ожидается около 0°...+1°. День будет пасмурный, небо скроется за облаками, периодически будет немного дождить.
Ветер западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление стабильное, но немного сниженное, 752-753 миллиметра ртутного столба.
Погода в Украине 9 декабря
Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью +4°, днем +6°, дождь.
В Луцке будет пасмурно, ночью +3°, днем +4°.
В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью +2°, днем +3°.
В Тернополе 9 декабря ночью будет +3°, днем +4°, пасмурно, дождь.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +2°, днем +3°, дождь.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +4°, днем +6°, дождь.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью 0°, днем +5°, пасмурно, дождь.
В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью +4°, днем +5°, дождь.
В Виннице сегодня будет +1°...+3°, пасмурно, дождь.
В Житомире в понедельник ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно.
В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, пасмурно.
В Черкассах сегодня будет ночью +1°, днем +3°, пасмурно.
В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +5°, пасмурно.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +1°...+2°.
В Одессе 9 декабря - пасмурно, температура ночью +5°, днем +9°, дождь.
В Херсоне в понедельник ночью будет +4°, днем +8°, небольшая облачность, дождь..
В Николаеве сегодня будет пасмурно, дождь, ночью +3°, днем +8°.
В Запорожье температура ночью +3°, днем +4°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет 0°, а днем +2°, пасмурно.
В Харькове - пасмурно, температура ночью +1°, днем +2°.
В Днепре температура ночью будет +3°, днем +4°, небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +5°...+14°.
В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью +2°, днем +4°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +2°.