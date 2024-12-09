Температура в столице ожидается около +1°.

Начало недели в Киеве, 9 декабря, будет пасмурным, холодным и мокрым. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Температура и днем, и ночью в столице ожидается около 0°...+1°. День будет пасмурный, небо скроется за облаками, периодически будет немного дождить.

Ветер западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление стабильное, но немного сниженное, 752-753 миллиметра ртутного столба.

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Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью +4°, днем +6°, дождь.

В Луцке будет пасмурно, ночью +3°, днем +4°.

В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью +2°, днем +3°.

В Тернополе 9 декабря ночью будет +3°, днем +4°, пасмурно, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +2°, днем +3°, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +4°, днем +6°, дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью 0°, днем +5°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью +4°, днем +5°, дождь.

В Виннице сегодня будет +1°...+3°, пасмурно, дождь.

В Житомире в понедельник ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, пасмурно.

В Черкассах сегодня будет ночью +1°, днем +3°, пасмурно.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +5°, пасмурно.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +1°...+2°.

В Одессе 9 декабря - пасмурно, температура ночью +5°, днем +9°, дождь.

В Херсоне в понедельник ночью будет +4°, днем +8°, небольшая облачность, дождь..

В Николаеве сегодня будет пасмурно, дождь, ночью +3°, днем +8°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +4°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет 0°, а днем +2°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +1°, днем +2°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +4°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +5°...+14°.

В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью +2°, днем +4°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +2°.

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