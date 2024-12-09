По Киевской области также введен повышенный уровень опасности.

В Киеве и Киевской области утром 9 декабря объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и г. Киеву. В ближайший час с удержанием до конца дня 9 декабря туман", - сообщают синоптики.

Видимость, по их данным, упадет до 200-500 метров. Из-за этого объявлен І уровень опасности.

Видео дня

"Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта", - предостерегают специалисты.

ГСЧС также предупредили киевлян о тумане и дали несколько советов:

по возможности воздержитесь от поездок на автомобиле;

если вы за рулем: сбавьте скорость, включите ближний свет фар или противотуманные фары;

пешеходам советуем быть особенно осторожными на дорогах и использовать светоотражающие элементы на одежде.

Погода в Киеве и Киевской области - прогноз на 9 декабря

В понедельник, 9 декабря, на Киевщине будет облачно. Днем ожидается небольшой дождь. Ветер будет восточного направления, а его скорость составит 7-12 м/с.

Температура по области ожидается в пределах 0°...+5°, а в Киеве столбики термометров в течение суток покажут +1°...+3°.

Вас также могут заинтересовать новости: