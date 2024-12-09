В Киеве и Киевской области утром 9 декабря объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и г. Киеву. В ближайший час с удержанием до конца дня 9 декабря туман", - сообщают синоптики.
Видимость, по их данным, упадет до 200-500 метров. Из-за этого объявлен І уровень опасности.
"Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта", - предостерегают специалисты.
ГСЧС также предупредили киевлян о тумане и дали несколько советов:
- по возможности воздержитесь от поездок на автомобиле;
- если вы за рулем: сбавьте скорость, включите ближний свет фар или противотуманные фары;
- пешеходам советуем быть особенно осторожными на дорогах и использовать светоотражающие элементы на одежде.
Погода в Киеве и Киевской области - прогноз на 9 декабря
В понедельник, 9 декабря, на Киевщине будет облачно. Днем ожидается небольшой дождь. Ветер будет восточного направления, а его скорость составит 7-12 м/с.
Температура по области ожидается в пределах 0°...+5°, а в Киеве столбики термометров в течение суток покажут +1°...+3°.