По Киеву и области прогнозируют дожди и грозы.

Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий в Киевской области 8 июня.

Как говорится в сообщении Укргидрометцентра, по Киеву и области прогнозируют дожди и грозы, синоптики предупреждают о І уровне опасности.

"Переменная облачность, ветер северо-западный, 5-10 м/с", - говорится в прогнозе.

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Температура ночью составит 13-18°, днем будет достигать 22-27°. В Киеве ночью 16-18°, днем около 25°.

Погода в Украине 8 июня - чего ожидать

В Украине ночью местами на Правобережье, днем в Украине, кроме крайнего востока и Крыма, синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, днем в центральных и большинстве южных областей в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью составит 13-18°, на побережье морей до 20°. Днем воздух прогреется до 22-27°, на юге и востоке страны до 31°.

В то же время, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в воскресенье в столице будет без осадков и +28...+29 градусов.

Напомним, нынешний май в Киеве стал восьмым самым сухим в рейтинге осадков с 1891 года.

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