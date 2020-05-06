В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +15
В столице сегодня похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 6 мая, в Киеве пройдет дождь, температура днем до +15°.
Синоптик рассказала, когда в Киеве прекратятся дожди
Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +9°. Ветер западный и северо-западный, до 5,0 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:25, а зайдет в 20:24.
Как сообщал УНИАН, 6 мая в Украине пройдут дожди, температура до +21°.
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- Винница+14°... +2°
- Днепр+21°... +9°
- Донецк+21°... +8°
- Житомир+14°... +4°
- Запорожье+21°... +9°
- Ивано-Франковск+11°... +6°
- Киев+14°... +5°
- Кропивницкий+18°... +3°
- Луганск+20°... +9°
- Луцк+8°... +6°
- Львов+8°... +4°
- Николаев+18°... +5°
- Одесса+18°... +5°
- Полтава+17°... +10°
- Ровно+9°... +5°
- Симферополь+17°... +9°
- Сумы+17°... +9°
- Тернополь+9°... +4°
- Харьков+18°... +10°
- Херсон+20°... +5°
- Хмельницкий+12°... +2°
- Черкассы+18°... +4°
- Чернигов+19°... +8°
- Черновцы+13°... +5°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+9 °
Влажность:83 %
Давление:749 мм
Ветер: 4.7 м/с
Вероятность осадков:65 %
Восход:06:05
Закат20:07
Видимость:16 км
Фаза луны:
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