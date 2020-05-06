В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +15

08:30, 6 мая 2020
24
0

В столице сегодня похолодает.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 6 мая, в Киеве пройдет дождь, температура днем до +15°.

Синоптик рассказала, когда в Киеве прекратятся дожди

Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +9°. Ветер западный и северо-западный, до 5,0 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:25, а зайдет в 20:24.

Как сообщал УНИАН, 6 мая в Украине пройдут дожди, температура до +21°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода#дождь
Читайте также
Астрологи назвали знаки Зодиака, которым вскоре сказочно повезет с деньгами Астрологи назвали знаки Зодиака, которым вскоре сказочно повезет с деньгами
Астролог назвал знаки Зодиака, которых ждут кардинальные перемены в мае Астролог назвал знаки Зодиака, которых ждут кардинальные перемены в мае
Убийство девочки на Харьковщине: мать задержали, начато производство (фото) Убийство девочки на Харьковщине: мать задержали, начато производство (фото)
Гороскоп на субботу, 2 мая: что ждет сегодня Овнов, Дев, Стрельцов и другие знаки Зодиака Гороскоп на субботу, 2 мая: что ждет сегодня Овнов, Дев, Стрельцов и другие знаки Зодиака
"Я готов убить вас!": муж Тодоренко устроил истерику из-за скандала вокруг нее "Я готов убить вас!": муж Тодоренко устроил истерику из-за скандала вокруг нее
38-летняя Бритни Спирс показала, как похудела на карантине (фото) 38-летняя Бритни Спирс показала, как похудела на карантине (фото)
3 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать 3 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Погода в Украине
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
83 %
749 мм
4.7 м/с
65 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять