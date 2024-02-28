Осадков в столице 29 февраля не будет.

Зима в Киеве завершится спокойной и комфортной погодой. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице будет +1°...+2°, а днем в четверг воздух прогреется до +10°...+11°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер будет повевать с юга, его скорость не превысит 5-8 м/с. Атмосферное давление слегка ниже нормы, 753-754 миллиметра ртутного столба.

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Погода 29 февраля - прогноз на последний день зимы в Украине

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +6°, днем +13°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +13°.

В Тернополе 29 февраля ночью будет +5, днем +13°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +10°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +3°, днем +11°.

В Виннице завтра будет +2°...+11°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +4° днем +12°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+11°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +6°.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +7°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -2°...+5°.

В Одессе 29 февраля - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +6°.

В Херсоне в четверг ночью будет -2°, днем +10°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +8°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -3°, а днем +5°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +6°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +6°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, 0°...+12°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +8°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +8°.

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