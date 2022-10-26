В течение дня температура в Киеве поднимется до +13 градусов.

В четверг, 27 октября, ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в ночь на 27 октября, температура в столице опустится до +9°, а днем поднимется до +13°. Ожидается пасмурная погода, небо будет затянуто облаками. Вероятен небольшой дождь.

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Прохлады добавит довольно ощутимый северо-западный ветер, скорость которого будет 4,1 - 5,4 м/с. Атмосферное давление чуть пониженное, 752-755 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +17°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +6°, днем +15°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +16°.

В Тернополе 27 октября ночью будет +6°, днем +15°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +17°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +8°...+17°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +7°, днем +16°.

В Виннице завтра будет +8°...+14°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг будет ночью +8°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +13°.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +14°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +9°...+13°, дождь.

В Одессе 27 октября - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +16°.

В Херсоне в четверг ночью +9°, днем +16°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +16°.

В Запорожье завтра температура ночью +10°, днем +14°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +9°...+13°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +12°.

В Днепре завтра температура ночью будет +10°, днем +14°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +9°...+14°, легкий дождь.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +12°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +9°, днем +11°, небольшой дождь.

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