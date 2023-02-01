В четверг, 2 февраля, в Киеве ожидается пасмурная погода с мокрым снегом. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью температура в столице будет держаться около "нуля", днем столбики термометров максимально покажут +1°. Весь день солнце будет скрыто за облаками. Ожидается мокрый снег.
Ветер будет преимущественно юго-западного направления, а его скорость составит 1,4 - 2 м/с. Атмосферное давление пониженное, 740-742 миллиметра ртутного столба.
Погода 2 февраля
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.
В Луцке - небольшая облачность, ночью 0°, днем +2°, сильный дождь.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +1°, мокрый снег.
В Тернополе 2 февраля ночью будет 0°, днем +1°, небольшая облачность, мокрый снег.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +1°, мокрый снег.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +4°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +4°, облачно с прояснениями, дождь.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°.
В Виннице завтра будет -1°...+2°, небольшая облачность, мокрый снег.
В Житомире в четверг будет ночью 0° днем +1°, небольшая облачность, мокрый снег.
В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +1°.
В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +2°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...+1°.
В Одессе 2 февраля - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +3°.
В Херсоне в четверг ночью будет -1°, днем +6°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +3°.
В Запорожье температура ночью -2°, днем +3°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит -2°..+1°, пасмурно, снег.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +1°.
В Днепре температура ночью будет -2°, днем +3°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -1°...+3°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +4°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +4°.