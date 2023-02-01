Температура в столице поднимется до +1 градуса.

В четверг, 2 февраля, в Киеве ожидается пасмурная погода с мокрым снегом. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура в столице будет держаться около "нуля", днем столбики термометров максимально покажут +1°. Весь день солнце будет скрыто за облаками. Ожидается мокрый снег.

Ветер будет преимущественно юго-западного направления, а его скорость составит 1,4 - 2 м/с. Атмосферное давление пониженное, 740-742 миллиметра ртутного столба.

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Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.

В Луцке - небольшая облачность, ночью 0°, днем +2°, сильный дождь.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +1°, мокрый снег.

В Тернополе 2 февраля ночью будет 0°, днем +1°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +1°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +4°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +4°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°.

В Виннице завтра будет -1°...+2°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Житомире в четверг будет ночью 0° днем +1°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +1°.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +2°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...+1°.

В Одессе 2 февраля - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +3°.

В Херсоне в четверг ночью будет -1°, днем +6°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +3°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +3°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -2°..+1°, пасмурно, снег.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +1°.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем +3°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -1°...+3°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +4°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +4°.

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