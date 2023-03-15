В четверг, 16 марта, погода в Киеве резко изменится: температура заметно опуститися, а вместе с похолоданием пройдет дождь. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров в столице будут около +6°, а днем похолодает до +3°...+4°. Весь день ожидается пасмурная погода с небольшим дождем.
Ощущение прохлады добавит северо-западный ветер, который ближе к вечеру чуть усилится до 3,5 - 3,7 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет расти, 742-747 миллиметров ртутного столба.
Погода 16 марта - прогноз по Украине
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +6°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью 0°, днем +6°.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность и легкий дождь, ночью -1°, днем +5°.
В Тернополе 16 марта ночью будет +1°, днем +6°, небольшая облачность, мокрый снег.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°, мокрый снег.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +9°, легкий дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +8°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в четверг - пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +6°, мокрый снег.
В Виннице завтра будет +2°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Житомире в четверг будет ночью +2° днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.
В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°.
В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +5°...+7°, сильный дождь.
В Одессе 16 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +11°.
В Херсоне в четверг ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +13°.
В Запорожье температура ночью +6°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Сумах завтра температура воздуха составит +3°...+6°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +8°, дождь.
В Днепре температура ночью будет +6°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +4°...+13°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +12°, дождь.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +11°.