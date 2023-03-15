Температура в столице не поднимется выше +4°.

В четверг, 16 марта, погода в Киеве резко изменится: температура заметно опуститися, а вместе с похолоданием пройдет дождь. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров в столице будут около +6°, а днем похолодает до +3°...+4°. Весь день ожидается пасмурная погода с небольшим дождем.

Ощущение прохлады добавит северо-западный ветер, который ближе к вечеру чуть усилится до 3,5 - 3,7 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет расти, 742-747 миллиметров ртутного столба.

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Погода 16 марта - прогноз по Украине

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +6°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью 0°, днем +6°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность и легкий дождь, ночью -1°, днем +5°.

В Тернополе 16 марта ночью будет +1°, днем +6°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +9°, легкий дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +6°, мокрый снег.

В Виннице завтра будет +2°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Житомире в четверг будет ночью +2° днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +5°...+7°, сильный дождь.

В Одессе 16 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +11°.

В Херсоне в четверг ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +13°.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит +3°...+6°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +8°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +4°...+13°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +12°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +11°.

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