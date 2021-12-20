На этой неделе в Украину придет сильное похолодание, местами температура будет на 7-12 градусов ниже нормы.

На этой неделе в Украине придут мощные морозы. Местами температура будет опускаться до -20°.

Об этом предупредил синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

"Ожидается значительное снижение температуры воздуха и установление на несколько дней крепких зимних морозов. В период с 21 по 24 декабря температурный фон окажется ниже нормы на 7-12 °С", - предупредил он.

По данным синоптика, холоднее всего будет в северо-восточных регионах страны, в Карпатах и на Прикарпатье, где в отдельные дни минимальные температуры опустятся до -20...-15 °С.

Также, по словам синоптика, периодически будет выпадать небольшой снег, а в Карпатах сильные снегопады ожидаются в понедельник и пятницу.

"Однако уже в выходные, 25-26 декабря, в связи с поступлением теплой и влажной воздушной массы атлантического происхождения, начиная с западных и южных областей, произойдет повышение температуры воздуха до плюсовых значений, а осадки будут выпадать преимущественно в виде мокрого снега, дождя и мороси", - рассказал синоптик.

Читайте такжеУкраинцев предупредили о резком похолодании: где ждать сильные морозы

Так, по его прогнозу, 20 декабря начнется период похолодания в связи с распространением холодной воздушной массы в тыловой части циклона Neo. В течение дня температура будет колебаться в пределах -4... + 1 °С, а вечером начнется ее снижение.

Во вторник, 21 декабря, ночная температура воздуха опустится до -12...-7°С, дневная - до -9...-4°С; на северо-востоке страны и в Карпатах в течение суток -15...-10°С, в южной части ночью -8...-3°С, днем около 0°С.

22 и 23 декабря морозы усилятся. По данным Игоря Кибальчича, ночные температуры составят -15...-10 °с, Дэнни -9...-4 °С; в восточных, северных областях и Карпатах ночью столбики термометров опустятся до -20...-15°С, днем до -15...-10°С. На юге Украины ночью ожидается -12...-7°С, днем -6...-1°С.

"В пятницу, 24 декабря, начиная с западных областей, ожидаем ослабления морозов до -12...-7°С, однако на востоке страны сохранится еще аномально холодная погода с ночными температурами -20...-15°С и дневными -12...-7°С", - сказал он.

А уже на выходных, по данным синоптика, потепление будет хорошо заметным по всей территории страны. Ночные температуры повысятся до -10...-5 °С, а дневные будут колебаться около 0 °С. В воскресенье воздух прогреется до +2...+7 °С.

Напомним, сегодня, 20 декабря, почти по всей Украине ожидается гололедица на дорогах. Из-за непогоды объявлен I уровень опасности.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Екатерина Лиманская