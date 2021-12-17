Ухудшение погоды ожидается с 18 по 20 декабря.

В Карпатах из-за ухудшения погоды объявили штормовое предупреждение.

Об этом в Facebook сообщает Ивано-Франковский центр по гидрометеорологии.

"В связи со снегопадами и метелями 18-20 декабря в горах Ивано-Франковской и 19 декабря в высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, объявлен 3 уровень опасности.

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Напомним, согласно прогнозу синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, практически всю неделю в Украине будет пасмурная погода. Периодически ожидаются осадки в виде дождей и мокрого снега, однако погода начнет меняться ближе к выходным.

"В конце недели, на выходные, есть тенденция к снижению температуры, к морозам. Если уже будут осадки, то преимущественно в виде мокрого снега. Кое-где возможен и просто небольшой снег", - говорит она.

По данным синоптика, в Карпатах на выходных будет -5... -8 градусов. Но на остальной территории Украины ожидается 0 ... -5 градусов.

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Автор: Екатерина Лиманская